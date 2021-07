Il Sorrento tifa per Ciro Immobile

Domenica prossima ci sarà la tanto attesa finale degli Euro20 tra Italia e Inghilterra. Come postato dal Sorrento, in campo sarà presente un giocatore cresciuto nellU17 rossonero, Ciro Immobile, che affronterà la Nazionale dei tanti amici inglesi che da anni vengono in penisola a trascorrere le vacanze. “È anche la finale di Sorrento e del Sorrento. L’Italia del “nostro” Ciro Immobile e l’Inghilterra dei tanti turisti d’oltre Manica che da sempre frequentano la nostra splendida località. Chissà che non sia un segnale di ripartenza dopo un periodo buio, immaginiamo soltanto cosa sarebbero stati i pub della nostra Penisola – tanto amati dagli inglesi – se il turismo fosse stato in pieno fermento. Chissà cosa diventeranno domenica a partire dalle 21. Godiamoci questa finale, magari a deciderla sarà un ex rossonero…”, si legge sui social.