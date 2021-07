Il Sorrento futsal punta ancora su Marcello Cacace ed Enrico Cafiero

Attivissimo sul mercato, sia per quanto concerne gli acquisti/cessioni sia nel trattanere i giovani di sua proprietà, il Sorrento Futsal comunica che per la nuova stagione ci sarà: “Una coppia d’assi, o meglio, di pivot per rinforzare il reparto offensivo rossonero. Il Sorrento Futsal punta sul fattore Marcello Cacace ed Enrico Cafiero per la stagione 21/22. Cacace ritorna al Futsal dopo una bellissima esperienza disputata in C1 nella stagione 2017/2018. Cafiero è cresciuto nella cantera rossonera fino a guadagnarsi un posto fisso in prima squadra” .