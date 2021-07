Il Sorrento futsal cambia allenatore. Mister Paolella non ci sta: “Qui non c’è riconoscenza per chi stava lavorando bene”

Il Sorrento futsal fa sapere che per la prossima stagione ci sarà un nuovo allenatore sulla sua panchina: “Il Sorrento Futsal saluta Mister Genny Paolella che, dalla prossima stagione sportiva, non sarà più alla guida tecnica della prima squadra. A lui va il più caloroso ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la passione mostrata ed i migliori auguri per il suo futuro dal punto di vista personale e professionale. Buona fortuna Mister!”, scrive il club. Il mister Paolella sembra però non aver preso bene il comportamento della società, perché ha così commentato il comunicato: “C’è rammarico per un campionato non concluso che sicuramente avremmo vinto, avrei messo la mano sul fuoco che sarei rimasto a lungo a Sorrento tanto è vero che il 7 aprile avevo deciso di rinnovare ma, purtroppo, fare mercato con un budget dimezzato è diventato per me una missione impossibile. Fa strano a tutti che una piazza come Sorrento faccia dimettere un allenatore che ha dato l’anima per la squadra e stava portando risultati per qualche migliaia di euro, ma va bene così. Ho sempre accettato le dinamiche societarie e l’ho fatto anche questa volta. Il futsal è un divertimento e va preso come tale, purtroppo non c’è riconoscenza per chi stava facendo un gran lavoro visto che hanno sempre lottato per la salvezza nella loro storia: mi hanno detto non c’erano soldi e, dopo aver accettato, un mese dopo mi sono tirato indietro perché non sono stati capaci di prendermi un pivot ed ora all’improvviso stanno uscendo i soldi. Questa è la realtà di Sorrento.