Il seme dell’uomo. Silloge poetica di MArco Russo al Giardino della Gallina Felice

Venerdi 30 luglio 2021, presso il giardino della Gallina Felice, in via Caracciolo 5 Meta, l’Associazione ONLUS il Colibri Lia Castellano, nell’ambito del V Piccolo donchischiottesco Festival della Poesia, presentazione del libro IL SEME DELL’UOMO, silloge poestica di Marco Russo , Eretica edizioni.

Tre sezioni, tre intagli nel corpo vivo della parola. Un cuore centrale di vegetazione lussureggiante, la sacralità della condizione terrestre. Il seme dell’uomo è questo: la «ricerca – scrive Alessandra Di Meglio nella prefazione – di un nuovo linguaggio evocativo, primordiale, naturale, che sappia alternarsi ai silenzi e imparare la lingua degli esordi, come atto di rifondazione. Recuperare un linguaggio equivale a riformare e a ricreare. La lingua non ha il potere di rifondare l’antico foedus tra uomo e natura, ma può istituirne un altro tra sé e l’Autore. Nella poesia di Marco Russo l’antico seme materico si è convertito in voce fertile, si è tramutato in formula magica che rammenda l’amore e che, nell’incedere del tempo e nel taglio profondo della sua ferita, resta come traccia viva in grado di sottoporre all’attenzione di chi sa riconoscerla l’infinita bellezza del vero.»