Il Sant’Agnello 1996 va in vacanza

Siamo giunti al termine di un quasi anno calcistico, conclusosi nel migliore dei modi per la nostra U17 Regionale, passata come prima nel suo girone per la Coppa Campania, che riprenderà a Settembre. I 2004 affronteranno la prossima stagione calcistica come U18 regionale; ragazzi, ora godetevi questa breve vacanza! Ci rivedremo sul manto del S.Agnello il 17 Agosto per riprendere gli allenamenti. Andiamo in vacanza con la testa il cuore, le gambe e con il sorriso e l’allegria di sempre. Si ringraziano il Presidente Alberto Negri, ol vicepresidente Giovanni Negri, il Mister Gino La Pegna, il preparatore dei portieri Mister Paolo Iaccarino, il grande custode Francesco, la dirigente Imma Fusco e tutti i genitori. Il ringraziamento più grande, però, va a voi ragazzi, va al gruppo, va al S. Agnello1996. GRAZIE GRAZIE GRAZIE e BUONA ESTATE.