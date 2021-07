Il San Vito Positano riparte per la nuova stagione. Colpo di scena in panchina?

Il San Vito Positano è carico per iniziare la nuova stagione per la quale si sta preparando già da un po’ di tempo. Il club, infatti, così come tanti altri di diverse categorie, è rimasto in stand by l’anno scorso, a causa della pandemia che ha impedito la disputa del campionato, anche perché l’osservanza di determinati protocolli sarebbe stata troppo onerosa e proibitiva per le società minori. Per quanto riguarda la panchina poi potrebbe esserci un colpo di scena. Dopo l’esonero di Cuomo, avvenuto ad inizio 2020 eprontamente sostituito, seppur per poco tempo da Luigi Gargiulo, si vocifera che potrebbe approdare Antonio Guarracino, ex rossonero di Sorrento.