Il Rotary consegna un defibrillatore al Commissariato P.S. di Pozzuoli

Si è svolta presso la sede di piazza Italo Balbo a Pozzuoli, la consegna ufficiale del defibrillatore donato dal Rotary Club Pozzuoli al Commissariato della Polizia di Stato che, oltre ad essere un presidio di pubblica sicurezza, diventerà un avamposto BLS (Basic Life Support) nella zona portuale della Città flegrea, appena sarà ultimato il corso di formazione per gli agenti preposti. A consegnare l’apparecchio salva vita al dirigente del Commissariato, Domenico Avallone, è stata una delegazione del Rotary Club Pozzuoli composta dal neopresidente, Raffaello Mastantuono, e da due Past President, Sergio Di Bonito e Lucio de Rogatis.

Si è trattato del primo evento dell’anno rotariano 2021-2022, iniziato il1° luglio scorso, anche se il rituale Passaggio del Collare al Rotary Club Pozzuoli si terrà solo il 13 luglio prossimo, in presenza e nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali anti Covid-19, nella splendida sede dell’Hotel Gli Dei.

Pronti via, il nuovo corso è già iniziato con Raffaello Mastantuono che subentra a Daniela Gravino nominata Assistente al Governatore Costantino Astarita, del nascente Distretto 2101 avente giurisdizione sull’intera regione Campania. Nuovo corso che ci auguriamo possa restituire a tutti, e per esso anche ai Soci rotariani, le opportunità delle riunioni e delle conviviali, fondamentali per tutte le forme di associazionismo e per ripristinare i rapporti interpersonali limitati dalla pandemia.