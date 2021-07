Il Ravello Festival omaggia Enrico Caruso. Sul Belvedere di Villa Rufolo tre suoi eredi contemporanei: Juan Diego Flórez, Lawrence Brownlee e Michael Spyres

Cento anni fa, il 2 agosto 1921, si spegneva Enrico Caruso. Artista sommo, personaggio poliedrico che, a seconda del punto di vista, può essere considerato simbolo di aspetti diversi che hanno caratterizzato lo scorso secolo. Il Ravello Festival non poteva non ricordare il Maestro nella sua terra di origine.

Due i concerti organizzati dalla Fondazione Ravello che si inseriscono nel cartellone “Enrico Caruso 1921-2021. La voce, il mito” fortemente voluto dalla Regione Campania che omaggerà Caruso, fino al prossimo 31 dicembre, con una serie di iniziative non solo musicali.

Giovedì 29 luglio (ore 20), il primo dei due eventi ideati dal direttore artistico Alessio Vlad, vedrà sul Belvedere di Villa Rufolo uno dei più grandi tenori oggi in attività, Juan Diego Flórez che, darà vita ad un programma incentrato sul repertorio di Caruso, compresa quella “furtiva lacrima” di Donizetti legata alle vicende del suo rapporto con il San Carlo. Juan Diego, durante la serata farà coppia con il soprano Marina Monzò, voce giovane e intrigante, sostenuto dall’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, diretta da Nikolas Nägele, Kapellmeister della Deutsche Oper di Berlino. Il programma verrà inaugurato da un omaggio a Gaetano Donizetti, con la Sinfonia del Don Pasquale, cui seguirà “Una furtiva lagrima”, dall’Elisir d’amore, quindi, il tenore darà voce a Lord Edgardo Ashton, con “Tombe degli Avi miei… Fra poco a me ricovero”, dall’ultimo atto della Lucia di Lammermoor.

Dopo l’Intermezzo tutto strumentale dalla Carmen di Bizet, la Monzò sarà Juliette: suoi gli acuti e la fresca agilità richiesta per l’esecuzione della celebre ariette dell’atto I dall’opera Giulietta e Romeo “Je veux vivre dans le rêve”, prima di ascoltare le due voci in “Va! je t’ai pardonné!…Nuit d’hyménée”, in cui Gounod offre il meglio di sé, nell’intonazione febbrile del sentimento amoroso.

Enrico Caruso è stato anche simbolo dell’emigrazione dello scorso secolo, divenendo il massimo cantore del suo idioma musicale, che verrà evocato dall’interpretazione di tre celeberrime canzoni quali “Core ‘ngrato”, “’O sole mio” e “Torna a Surriento”. Ancora un intermezzo, stavolta quello della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, che introdurrà ad un finale tutto pucciniano.

Il secondo concerto, domenica 1 agosto (ore 20), vedrà protagonisti ancora due tenori, due stelle del Metropolitan di New-York, il teatro dove Caruso riscosse i suoi maggiori successi e consolidò la sua fama planetaria: Lawrence Brownlee e Michael Spyres. Ambedue hanno fatto del virtuosismo canoro la loro caratteristica principale così da essere considerati dei veri e propri “fenomeni vocali” e ambedue, accanto al loro repertorio più abituale, affronteranno il repertorio di Caruso, compresa quella “Serenata” di cui Caruso compose le parole. Sul Belvedere saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi diretta per l’occasione da Michael Balke. I due tenori sono reduci dall’incisione del progetto, “Amici & Rivali”, per la Erato, in cui ridanno vita all’amichevole rivalità tra Nozzari e David, due fuoriclasse del belcanto ottocentesco.

Brownlee e Spyres saranno privilegiati interpreti del grande repertorio rossiniano composto per i teatri napoletani diretti dal Barbaja, che spazia dall’Otello alla Elisabetta Regina d’Inghilterra, fino a Ricciardo e Zoraide, al quale si aggiungeranno “Seul sur la terre” dal Don Sebastiano di Donizetti e l’ouverture “Al conventello”, composta da un Rossini, appena quattordicenne, per chiudere con l’intramontabile “’O sole mio”.

Omaggio a Caruso anche da Villa Rufolo: dal 28 giugno al 2 agosto la voce del grande tenore accompagnerà gli ospiti del complesso monumentale nella loro consueta passeggiata. Una playlist con i principali successi interpretati da Caruso, compresi i classici della melodia napoletana, potrà essere ascoltata in filodiffusione no stop tra i viali e i giardini della Villa.

www.ravellofestival.com. Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

Giovedì 29 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Omaggio a Caruso

Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli

Direttore Nikolas Nägele

Juan Diego Flórez, tenore

Marina Monzó, soprano

Posto unico € 50

Programma

Gaetano Donizetti

Sinfonia da Don Pasquale

“Una furtiva lagrima” da L’elisir d’amore

“Tombe degli avi miei… Fra poco a me ricovero” da Lucia di Lammermoor

Georges Bizet

Intermezzo da Carmen

Charles Gounod

“Ah, lève-toi soleil!”, da Roméo et Juliette (Si naturale)

“Je veux vivre”, da Roméo et Juliette (MM)

“Je t’ai perdonée… Nuit d’hymenée”, da Roméo et Juliette (MM & JDF)

Salvatore Cardillo

“Core n’grato”

Eduardo di Capua

“O sole mio”

Ernesto de Curtis

“Torna a surriento”

Pietro Mascagni

Intermezzo da Cavalleria Rusticana

Giacomo Puccini

“Che gelida manina” da La bohème

“O soave fanciulla” da La bohème (MM & JDF)

***

Domenica 1 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Omaggio a Caruso

Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi

Direttore Michael Balke

Lawrence Brownlee, Michael Spyres, tenori

Posto unico € 50

Programma

Gioacchino Rossini

“Ah si, per voi già sento”; “Che ascolto?” da Otello

Ouverture; “Deh! scusa i trasporti” da Elisabetta, Regina d’Inghilterra

“Donala a questo core… Teco or sarà”; Sinfonia in D – “al Conventello” da Ricciardo e Zoraide

Gaetano Donizetti

“Seul sur la terre” da Don Sebastiano, Re del Portogallo

Giacomo Meyerbeer

Pays merveilleux… O paradis da L’Africaine

Thomas Ambroise

Ouverture da Raymond

Gioacchino Rossini

La danza da Les soirées musicales, No. 8

Calogero Adolfo Bracco

Serenata (Memories of a Concert)

Gioacchino Rossini

“Ah! vieni, nel tuo sangue” da Otello

Giovanni Capurro-Eduardo Di Capua

O sole mio