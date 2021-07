Il Presidente della Repubblica Mattarella: “Vaccinarsi dovere morale e civile. La scuola priorità assoluta”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio ha affermato: «La pandemia non è ancora alle nostre spalle, soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenere il virus. Per questo vaccinarsi è un dovere morale e civile». E sul tema della scuola ha sottolineato l’importanza del rientro in presenza per tutti: «Occorre tornare a una vita scolastica ordinaria, il regolare andamento è una priorità assoluta. Senza attenzione e responsabilità rischiano una nuova paralisi sociale ed economica. Chi limita la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo».