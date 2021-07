Il presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco chiarisce l'operato del movimento civico "Viviamo Sorrento"

Il movimento civico “Viviamo Sorrento”, col Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco invita tutti i cittadini a partecipare all’evento che si svolgerà il prossimo 7 Luglio e chiarisce l’operato ed il consolidamento del movimento.

Il 7 luglio alle ore 19.00 in Villa Comunale si svolgerà la cerimonia per la bandiera blu che potrà essere seguita anche in streaming sul sito internet del Comune di Sorrento.