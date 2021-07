Il maestro Claudio Fusaro nominato fiduciario CONI di Castellammare di Stabia

Al termine delle elezioni sia per i vertici C.O.N.I. che per le Federazioni Sportive, E.P.S. e D.S.A. Nazionali, per questo quadriennio sportivo, si è provveduto anche al conferimento degli incarichi territoriali per cui si è passato anche ad un parziale rinnovamento degli incarichi cittadini per i Fiduciariati C.ON.I. Per la città di Castellammare di Stabia il titolo del Fiduciariato è stato conferito al Maestro Claudio FUSARO: Da quaranta anni Fiduciario C.O.N.I. – Stella d’ORO del C.O.N.I. (dal 2011) – Presidente Provinciale FSN e Regionale EPS – Dirigente Societario (dal 1978) – Pioniere del Taekwondo in Italia – Tecnico di Atletica leggera-Handball-Tiro con l’arco-Pesistica – Campione Italiano di TKD – Mezzofondista – Spadista – Arciere – Arbitro Internazionale ETU – Dirigente Tecnico Federale Nazionale – Dirigente di Protezione Civile – Membro Commissione Garanti Forum Cittadino – Organizzatore cittadino di innumerevoli eventi sportivi, sociali e per diversamente abili nonché propugnatore di molte aggregazioni sociali.

fonte Reportweb