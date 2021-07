Il gruppo Maiori di Nuovo: “Hotel Panorama, finalmente la riapertura”

Riportiamo il post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal movimento Maiori di Nuovo, legato al gruppo consiliare di minoranza, rappresentato da Elvira D’Amato e Nicoletta Sarno: «Hotel Panorama, finalmente la riapertura. Una falla nel sistema turistico del paese che si richiude, ci auguriamo definitivamente. In campagna elettorale ne avevamo parlato ed ora ci sembra altrettanto giusto sottolineare l’importanza di questa riapertura che ci rincuora. Un segnale di ripresa per la ricettività turistica di Maiori e la conseguenziale occupazione. Questo tempo nuovo che ha messo a dura prova il paese, chiede a chi scende in campo di integrare ancor più l’impresa nel tessuto sociale economico ed etico per migliorarlo. Questo il nostro auspicio. Questo il nostro augurio».