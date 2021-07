Il Doodle di Google di oggi dedicato alla finale degli Europei di Calcio: oggi il giorno di Italia-Inghilterra. È finalmente arrivato il giorno tanto atteso di Italia-Inghilterra, la finale degli Europei di Calcio 2021. Alle 21, a Wembley, gli Azzurri sfidano la nazionale dei Tre leoni davanti al suo pubblico.

Sugli spalti sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre la regina Elisabetta ha mandato ai suoi una lettera di auguri.

Il ct Roberto Mancini dovrebbe confermare gli 11 giocatori che hanno battuto la Spagna: quindi in campo ci saranno Chiesa e Insigne esterni nel tridente, Immobile centravanti, Bonucci-Chiellini coppia centrale chiamata a fermare Kane.

La partita è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW.