Il consigliere regionale Francesco Iovino in penisola sorrentina: “Sostenere l’artigianato artistico locale”

“E’ necessario sostenere l’artigianato artistico locale attraverso misure di valorizzazione e rilancio, anche cercando di superare alcune criticità, infaustamente accentuate dall’emergenza sanitaria che in tutti questi mesi ha messo in ginocchio l’economia in tutto il mondo”.

E’ stata una visita breve ma ricca di importanti spunti, quella del consigliere regionale di Italia Viva Francesco Iovino in Penisola Sorrentina. “Sono entrato in contatto con delle realtà quasi nascoste tanto sono piccole, ma straordinariamente belle – ha spiegato ancora il vicepresidente della commissione regionale Trasparenza – Qui artigianato e arte sono tutt’uno ed è per questo che intendo promuovere tavoli istituzionali con l’obiettivo di realizzare accordi e programmi concreti a sostegno di queste botteghe. Del resto – ricorda Iovino – l’articolo 45 della Costituzione già dispone come si debba provvedere alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”.

Secondo Iovino, nei prossimi anni insieme al turismo di prossimità riceverà un forte impulso l’artigianato locale, settore che riveste un ruolo non secondario nell’economia italiana. Nel 2019 le imprese artigiane operanti nel campo dell’artigianato artistico e tradizionale hanno toccato quota 65 mila unità, impiegando oltre 150 mila addetti. Senza contare che si tratta di attività che rappresentano un indubbio presidio di socialità e un sicuro fattore di promozione per quei territori contrassegnati dall’esperienza artigiana artistico-tradizionale.

Nel corso della visita, Iovino si è soffermato a osservare la produzione di Antonino Iaccarino, artigiano proprietario insieme al figlio Emanuele di un laboratorio a Meta di Sorrento.

Tra pigne, vasi, riproduzioni bellissime di limoni, oggetti di design colorati e molto curati nella definizione al punto da essere molto richiesti per arredare lussuose dimore nel nord Italia e in Svizzera, Iaccarino ha raccontato in breve come funziona la catena di produzione artigianale di una bottega come la sua. Affascinato, il consigliere regionale Iovino ha promesso che tornerà presto con qualche buona notizia per il mondo degli artigiani sorrentini.