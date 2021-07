Il cavese Enrico Maria Di Mauro si laurea in Ingegneria Informatica con 110 e lode

Il 27 luglio scorso, presso l’Università di Salerno, il cavese Enrico Maria Di Mauro ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Informatica con la brillante votazione di 110 e lode. Il giovane ha illustrato il suo elaborato di tesi dal titolo: “Integrazione di una rete neurale per l’analisi automatica dei volti in una web application”. Sotto la guida del professore Antonio Greco, suo tutor del tirocinio, il giovane discente ha messo a frutto le conoscenze acquisite nel corso dei tre anni, nonché ha appreso il linguaggio di programmazione Python e Django un framework per applicazioni web gratuito e open source, scritto in Python e che sono utilizzati rispettivamente per YouTube e Instagram

Enrico Maria Di Mauro è la dimostrazione che le progettualità sinergiche tra scuola e università danno ottimi risultati. Infatti al quinto anno del liceo scientifico “A. Genoino” di Cava, il ragazzo ha partecipato al progetto Robotcup@school imparando le basi del linguaggio di programmazione e scoprendo una predisposizione in tale campo. Impressione confermata dalla vittoria del suo progetto che prevedeva programmare il robot Pepper.

La robotica e l’intelligenza artificiale viaggiano a stretto contatto e il progetto elaborato dal cavese con i tre compagni di corso durante il tirocinio, che causa covid è stato svolto a distanza, ha molti collegamenti con l’intelligenza artificiale.

I quattro laureandi hanno progettato un portale web che permette di testare l’affidabilità di quattro reti neurali. Le reti neurali sono modelli matematici costituiti da neuroni artificiali che tentano di riprodurre artificialmente il funzionamento del cervello umano in relazione alle prestazioni cognitive. Il portale web è stato progettato con l’intento di verificare se alcune reti neurali siano in grado di riconoscere delle immagini che sono caricate dall’utente loggato. Nel caso specifico della tesi di Di Mauro la rete neurale deve identificare le categorie Età, Genere, Etnia ed Emozione.

Il DIEM, il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica applicata dell’Università di Salerno si conferma una splendida realtà in grado di fornire competenze e valorizzare i talenti del territorio campano.

A Enrico Maria Di Mauro i migliori auguri nel proseguire questo viaggio nel mondo del futuro digitale che potrà contribuire a costruire. AD MAIORA!