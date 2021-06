Il 2 luglio al Comune di Sanza la sezione A.N.C.R. onorerà la commemorazione della Spedizione dei Trecento e di Carlo Pisacane

Infatti il Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa della locale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno rieletto con un nuovo Consiglio Direttivo anche per i prossimi 4 anni e come tutti gli anni venerdi 2 luglio 2021 con la comunità di Sanza ricorderà gli accadimenti della Spedizione di Carlo Pisacane sbarcato a Sapri ed i suoi giovani e forti.

La fine del sogno rivoluzionario di Carlo Pisacane ed il significato della libertà saranno al centro del momento commemorativo voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito. Verrà deposta una corona d’alloro e ci sarà un momento di riflessione alla presenza delle autorità militari, civili e religiose della comunità con le note del silenzio intonate dal suono di una tromba.

L’appuntamento è alle 9.00 presso il Cippo di Pisacane, lungo la Statale 517, in località Vallone dei Diavoli, dove la mattina del 2 luglio 1857 avvenne lo scontro tra coloro che scomparono all’eccidio di Padula e le guardie urbane.

Anche quest’anno, come da tradizione, si ricorderà con commozione quel che avvenne 16 anni fa.

La comunità è invitata a partecipare, ricordando la necessità del rispetto delle norme anti-Covid, a partire dall’uso della mascherina.