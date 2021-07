Igor e Luna, bagnini a quattro zampe, salvano una ragazza tra le onde di Palinuro

Nel pomeriggio, sulla spiaggia di Palinuro, una giovane 15enne è finita in balia delle onde alte e della forte corrente marina.

I due cani si sono avventurati coraggiosamente in acqua, raggiungendo la ragazza sfinita dallo sforzo, dopo che aveva cercato di ritornare indietro senza riuscirci.

Le amiche di Ilenia, hanno capito che la ragazza si trovava in difficoltà, ed hanno subito avvertito i bagnini, che sono prontamente intervenuti proprio con il supporto dei due cani.

Ben addestrati dalla Scuola Italiana Cani di Salvataggio (SICS), Igor e Luna si sono lanciati in acqua, dandosi il cambio per nuotare controcorrente, e trasportare Ilenia in salvo sulla spiaggia.