Idea Comune Maiori: “Ora basta! Le spiagge libere sono un diritto. Siamo pronti ad occuparle”

Riportiamo il post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal gruppo “Idea Comune Maiori”, a firma di Salvatore Della Pace: «Vigili sul lungomare di Maiori. Carabinieri sul lungomare di Maiori. Tutti a chiedersi: cosa sarà mai successo? Un uomo anziano e una donna hanno chiesto semplicemente di scendere in spiaggia per farsi il bagno. Non conoscono le procedure arcane che ha posto in essere il Comune, e che lo stesso non sa neanche gestire.

ORA BASTA! Avvisiamo l’amministrazione comunale che se l’andazzo è questo, il nostro gruppo è pronto ad occupare le “spiagge libere” (le cosiddette “spiagge libere”). Lo facciamo perché amiamo Maiori. Lo facciamo perché è un diritto dei maioresi e di tutti i cittadini che soggiornano nel nostro paese. L’accesso a mare non può essere vietato a NESSUNO. Le spiagge libere devono essere libere VERAMENTE.

Ovviamente controlleremo anche come saranno gestite “tutti i tratti di spiaggia libera”. Non volevamo arrivare a tanto, ma stavolta avete superato la misura, Sindaco e giunta superstite».