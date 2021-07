I sandali di Syrenia da Sorrento ai 25 milioni di follower di Chiara Ferragni

I sandali rainbow di Syrenia, a Sorrento, sono finiti sul profilo di Chiara Ferragni. Si tratta dei sandali alla schiava in pelle bianca con corallini multicolore. I sandali sono personalizzabili con il proprio nome, una parola o frase. Il tacco in legno, con gomma antiscivolo e rivestito in vero cuoio italiano, e la tomaia, cucita e foderata, con pellami pregiati certificati Made in Italy che rendono il prodotto unico nel suo genere in Italia e nel mondo.

Un verso must have per l’estate, uno stile che la Ferragni rilancia da sempre anche con il suo marchio. Chiara Ferragni è riuscita ad adeguare perfettamente il mestiere dell’influencer-imprenditrice a ciò che richiede la situazione attuale, comprendendo gli umori della società (o, perlomeno, di un campione di essa attivo sui social) e dimostrando un’empatia e un’intelligenza che non tutte le sue colleghe hanno saputo valorizzare.

Influencer per eccellenza, l’impatto della Ferragni nel mondo è notevole. Dal momento in cui dà visibilità ad un prodotto del nostro territorio, la sua influenza è tale da incuriosire i quasi 25 milioni di follower su Instagram.