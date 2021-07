I GRANDI EVENTI DELLA REGIONE CAMPANIA CON POSITANONEWS- UNA ESTATE DA RE A CASERTA

La scorsa settimana vi abbiamo portato a Ravello per l’inaugurazione del Festival 2021, mostrando in diretta facebook , brani del concerto e interviste. Oggi siamo a Caserta, per proporvi, l’inaugurazione di UN ESTATE DA RE , sesta edizione. Straordinaria serata, con mille persone, seppur in coincidenza con la partita dell’Italia. I giardini di Piazza Carlo di Borbone antistante la Reggia sono risultati una location vincente, per spazi e protocolli da rispettare.Pubblico in visibilio per un programma ben calibrato.