Housing sociale a Sant’Agnello: iniziano ad entrare i primi acquirenti.

L’Housing sociale di Sant’Agnello è la struttura che è stata messa sotto inchiesta, per presunti abusi edilizi.

Dalle ultime notizie ricevute, risulterebbe che circa sei, sette famiglie avrebbero completato tutti i passaggi per l’atto d’acquisto.

Altre famiglie invece, hanno diversi problemi a ricevere i mutui dalle proprie banche, poichè, le suddette diffidano a concederli vista l’inchiesta in corso.

Intanto si attende con trepidazione, l’esito della Cassazione in merito al sequestro ottenuto. Risulta chiaro che se la Cassazione confermasse le ragioni degli avvocati delle società costruttrici, la causa potrebbe anche non avere motivo di esistere.

Se la Corte di Cassazione, invece bocciasse il dissequestro, in quel caso si aprirebbero le porte per u lungo iter giudiziario.

Intanto, però ribadiamo che circa sei o sette famiglie sono riuscite ad entrare nell’Housing sociale.