Ha prevalso il senso di responsabilità e la prudenza: A pochi giorni dall’evento, annullata la Festa di Sant’Anna ad Ischia

Lo stato di emergenza dal 31 luglio è stato prorogato fino alla fine dell’anno, ed il Green pass diventa obbligatorio dal 5 agosto per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, anche se non sarà necessario per consumare al bancone, infine le discoteche resteranno chiuse. Per i parametri di passaggio di colore delle regioni a rischio Covid: in giallo col 10% d’occupazione delle intensive e il 15% dei ricoveri. Quarantena ridotta nel caso di contatto positivo, mentre per le modalità di accesso a bus, metrò, treni e aerei si preciserà in vista di settembre.

Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino chiarisce: “La nostra isola è Covid free perché la maggioranza degli ischitani ha detto di sì al vaccino. Con la presenza di tanti turisti, però, non sappiamo che cosa potrebbe succedere. Per questo sono favorevole all’istituzione di misure, come quella del Green pass, che è volta alla sicurezza sanitaria di tutti”. Questa la sua dichiarazione di qualche giorno fa, quando sottolineava anche di aver “già previsto il Green pass per la festa di Sant’Anna: un modo per garantire la massima sicurezza a tutti coloro che avrebbero partecipato alla nostra festa”.

Enzo Ferrandino ha provato fino alle fine a celebrare questo evento ma le peculiarità della Festa presupponevano un rischio davvero troppo alto.

Le polemiche per gli Europei, le incertezze organizzative e l’impatto mediatico hanno certamente contribuito alle ultime decisioni.

La festa ischitana di Sant’Anna è saltata e con essa anche Il Giffoni Film Festival.

Del resto gli eventi privati e su prenotazione sono un conto, quelli pubblici con accesso libero un’altro: su tutto deve vincere la precauzione e la sicurezza.

Come annunciato dal Presidente Vincenzo De Luca e sulla base di quanto comunicato dall’ASL Napoli 2 Nord e dalla Questura di Napoli Commissariato di P. S. di Ischia, in relazione all’aumento della curva epidemica con la diffusione della variante Delta e dell’alto indice di contagiosità di quest’ultima, con grande rammarico il Sindaco Ferrandino ha annunciato l’annullamento della festa: “Non è bastato vaccinare più del 70% della popolazione, non è bastato il green pass e limitare gli accessi, non sono bastati tre incontri con le forze dell’ordine e un piano di sicurezza firmato”.

Poi il ringraziamento personale e dell’Amministrazione a chi si stava impegnando nell’organizzazione di questa bellissima festa, e le scuse ad ischitani e turisti che non potranno assistere alla manifestazione .