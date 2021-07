Guido D’Agostino all’Istituto di Cultura Tasso

Giovedi 29 luglio 2021 alle ore 18.00 presso il Museo Civico san Francesco, sede dell’istituto di Cultura Tasso, il prof Guido D’Agostino parlerà del filo rosso della storia di Napoli. Potremmo dire , la seconda parte, in quanto ha già argomentato sul tema più volte dal 2018 ad oggi. Socio onorario dell’Istituto Tasso è molto attivo, con presenza e sugerimenti.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali social da Positanonews dagli operatori Sara Ciocio e Ambrogio Coppola,nonchè soci onorari e direttore Unitre Penisola Sorrentina.

Al prof D’Agostino il modo della cultura sorrentina gli è particolarmente grato per aver impostato il grosso volume Piano di Sorrento, pianificando la storia e le storie, dall’antico al moderno, con un risultato eccezionale.

Nato a Napoli nel 1942, si è laureato in Lettere Moderne presso l’Università Federico II di Napoli con una tesi sul parlamento generale del Regno di Napoli in età spagnola (1966) ed è immediatamente entrato nella carriera universitaria.

Assistente di storia medioevale e moderna, quindi professore incaricato di Storia delle Istituzioni parlamentari della quale disciplina è divenuto Associato e successivamente Ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’università di Camerino. Attualmente insegna Storia e Istituzioni del Mezzogiorno d’Italia nell’età medioevale e moderna, ed è Assessore alla Cultura nella giunta presieduta dal Sindaco Bassolino.

Ha svolto numerose ricerche sulla storia politica e istituzionale di Napoli e del Mezzogiorno, nonché compiuto importanti studi sulle istituzioni rappresentative europee, sui comportamenti elettorali e sul personale politico.

Presiede l’Istituto Campano per la Storia della Resistenza (Napoli) e fa parte del Direttivo dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (Milano).

E’ vicepresidente della Sezione Italiana della Commission internationale pour l’Histoire des Assemblées d’Etats et des Institutions Representatives di cui parimenti fa parte.

Ha compiuto numerosi viaggi e soggiorni di studio all’estero; collabora a quotidiani e riviste italiani e stranieri.

Pubblicazioni



Monografie:

