Grande successo per l’arrivo di Ruud Krol ad Arola

Grande entusiasmo e grande successo per la venuta della leggenda olandese in quello di Arola, con gente che è accorsa dai tutti i casali di Vico e anche da Sorrento, Piano e Meta. Ruud Krol disponibilissimo, ha dato il calcio di inizio alle partitine in famiglia di esordienti, pulcini e piccoli amici dei Casali d’Equa; ha firmato decine di autografi e non si è negato ai mille scatti fotografici richiesti. Dopo aver illustrato il rapporto di collaborazione che legherà i Casali d’Equa alla prestigiosa Mazzucchiello Sport e Management, è stato omaggiato dal Patron vicano Luigi Cioffi di una targa d’argento con una bellissima frase del tennista Arthur Ashe: “I campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport in condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato a praticarlo”. “A Ruud Krol che ha lasciato Napoli ed il calcio….migliori”. Grande soddisfazione da parte del dottore Nicola Mazzucchiello, del coordinatore dei Casali d’Equa Maurizio Cinque e di Mister Marco Attanasio, fautori della manifestazione, per il grande successo che ha riscosso in penisola l’iniziativa.