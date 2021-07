Grande successo per la prima edizione di Penisola Sorrentina Sport Festival, l’evento ideato da Salvatore Aiello, gestore delle palestre Openclub di Sorrento e di Piano di Sorrento e referente fitness per CSAIn Campania. Una giornata, quella di oggi, iniziata a Piazza Veniero alle ore 10 dove bambini e ragazzi hanno praticato sport divertendosi, mentre Gigione Maresca per Positanonews intervistava i ragazzi e i genitori. Nel pomeriggio poi, il sindaco Massimo Coppola ha “aperto le porte” della sala consiliare per permettere lo svolgimento della manifestazione, presentata dal giornalista Raffaele Auriemma e da Monia Alloggio. Tante presenze illustri premiate, come il giornalista ed ex altista Giacomo Crosa, la campionessa nel salto in alto Antonietta Di Martino, l’ex portiere Gennaro Iezzo e l’ex calciatore ed allenatore Ernesto Apuzzo. L’evento ha visto la presenza anche di personaggi “made in Sorrento” come il commendatore Gaetano Mastellone e la straordinaria cantante Francesca Maresca. Oltre poi ad altre premiazioni a coloro che si impegnano quotidianamente nello sport locale, si è svolta anche la presentazione del libro “Il centravanti in giacca e cravatta” di Tommy Mandato. ,