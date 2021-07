Gragnano, divampano le fiamme, incendio spento all’alba.

Sono state spente all’alba. Per tutta la notte una forte puzza di bruciato si è sentita in una zona ampia di Gragnano.

A provocarla delle sterpaglie in fiamme che si sono diffuse velocemente tra le case.

L’incendio in una zona privata di via Nuova San Leone, nei pressi dell’istituto Santa Croce ex ospedale. Intervenuti i vigili del fuoco, le fiamme sono state spente in mattinata. Aperta un’inchiesta per accertare la natura del rogo probabilmente di natura dolosa.