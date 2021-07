Gli NCC chiedono un incontro anche a Positano. Stanislao Borriello: “Bisogna trovare una soluzione per Amalfi e la Costiera amalfitana “.

Questo pomeriggio, noi di Positanonews abbiamo incontrato Stanislao Borriello, vice presidente del Comitato Dipendenti NCC.

“Ad Amalfi noi abbiamo avuto anche un incontro con il sindaco, che gentilmente ci ha accolto: ha preso in carico le nostre istanze, ma sono passati quindici giorni ed al momento non abbiamo avuto nessuna risposta, tant’è vero che proprio ieri abbiamo spedito un’altra lettera per cercare di capire che intenzioni hanno – ci ha detto -. Non vogliamo arrivare ad una diffida, ma siamo orientati presso un’azione perché è giusto che ci dia una risposta, o in positiva o negativa”.

“Anche a Positano c’è una problematica. Nei giorni scorsi abbiamo scritto con Roberto D’Angelo, il rappresentante delle aziende, e Fabio Petrella, che rappresenta Fia Confindustria. Insieme ci stiamo muovendo per cercare di risolvere. Noi vogliamo semplicemente un incontro”.

“Nel nostro settore abbisogna una disciplina. Bisogna sedersi ad un tavolo e cercare di trovare una soluzione. Io sono il primo a dire, essendo che faccio l’autista da oltre vent’anni, che bisogna risolvere il problema sulla costiera, deve intervenire la politica attraverso delle restrizioni, qualificazioni. È molto importante che ognuno rispetti il proprio lavoro. Veniamo insieme ad un incontro, cerchiamo di risolvere una problematica sulla costiera perché è brutto anche per chi viene da fuori rimanere bloccati per ore con i turisti in macchina. Disciplinare, fare un controllo attraverso il prefetto, non so, ma un tavolo in cui tutti quanti insieme prendiamo delle decisioni. Ma più che altro chi ci governa deve ascoltare quelli che sono in strada”, ha concluso.