Gli eventi in Penisola sorrentina amalfitana nel weekend dal 9 al 11 luglio 2021

Sorrento Civica premia i suoi cittadini migliori, al teatro Tasso alle 11.30 di Sabato 10 luglio, nel pomeriggio Conferenza su Napoleone o passeggiata sul sentiero degli dei? Devi solo scegliere caro lettore. Positanonews cerca di proporre quanto offre la piazza. Per i grandi eventi suggeriamo Domenica 11 luglio Martha Argerich & Slovenian Philharmonic Orchestra VILLA RUFOLO – RAVELLO o Un Estate da Re a Caserta nella Reggia Riccardo Muti sabato 10 luglio. Anche un week-end interamente dedicato alla memoria del grande Ferdinando Scarpati, con convegno il sabato alla Casina Capitani e in itinere domenica passeggiando tra la casa natale e il borgo scomparso del Purgatorio , o la chiesa dei Cappuccini a Sant’Agnello ove la pala d’altare è del figlio di Ferdinando. A villa Fiorentino ,oltre la mostra mare chiama chi ama il mare, sabato il concerto dei PUNTOEACAPO , da non perdere.

Nino Aversa -Ecco il nostro programma di escursioni per il prossimo weekend 10-11 Luglio Una vasta scelta di itinerari in montagna o vicino al mare, in orari comodi e adatti a tutti i camminatori Per info e prenotazioni whatsapp al 3341161642 Nino Aversa #ariabuonaaiutaipensieri #theartofslowtourism 1) TREKKING A MASSA LUBRENSE E BAGNO ALLA CHIAIA Sabato 10 luglio ore 17.00 a Massa Lubrense https://www.facebook.com/events/247735836789501 2)FAITO HEALTH AND NATURE TREKKING E PILATES Sabato 10 luglio ore 16.30 a Hotel Sant’ Angelo a Faito https://www.facebook.com/events/1235670773573344 3) SABATO AL SENTIERO DEGLI DEI Sabato 10 luglio ore 16.30 a Bomerano https://www.facebook.com/events/787147778606182 4) UNA DOMENICA AL MONTE FAITO CON LA JOLETTE Domenica 11 luglio alle 9.30 Appuntamento all’ Hotel Sant’ Angelo a Piazzale dei Capi https://www.facebook.com/photo?fbid=10226688721670863&set=pcb.4113023945411287 6) ESCURSIONE SERALE AL SENTIERO DELL’ISCA CON APERITIVO ALL’ ULIVETO Domenica 11 luglio ore 17 a Sant’Agata sui due golfi https://www.facebook.com/events/2605072406465321 Prezzo per il servizio Guida Ambientale Certificata Adulti 10 € Bambini fino a 12 anni 5 € Info e Prenotazioni 3341161642 Nino Aversa

Venerdi 9 luglio

Venerdi 9 luglio: Positano Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza da Spiaggia Grande in riva al mare.

Incontro con l’autore . Lucio Scibilia a cura dell’UNITRE di Piano

Venerdì 9 Luglio, ore 20.00 CETARA – Piazza San Francesco

Le Notti dei numeri 1 Incontri d’Autore

Stefano D’Orazio “Tsunami” (La Corte)

con Tiziana Giardoni, moglie del batterista dei Pooh

Luca Arnaù “Le dieci chiavi di Leonardo” (Newton Compton)

direttore di “Adesso magazine” e “DiTutto settimanale”

Premio “Uomo del mio Tempo” sezione Musica alla memoria di Stefano D’Orazio

SABATO 10 LUGLIO

-Istituto Cultura Tasso Mascilli Migliorini Napoleone a Sant’Elena all’Hotel Conca Park 18.30

-PUNTO E A CAPO in concerto – ingresso libero ore 20.30

Sabato 10 Luglio, ore 20.00

CETARA – Piazza San Francesco

Serata premiazione Incontri d’Autore

Stefano Piccirillo “Una volta, ancora una volta” (L’Erudita

Premio speciale “Megaris”

Consegna Premio costadamalfilibri

e sezioni “dal Giallo al Noir” e “in Antologia”

in collaborazione con Daedalus maioliche d’Arte, Associazione Porto delle Nebbie, Ida Mainenti, Azienda Agricola Cuonc Cuonc

Premio “Cartesar Carlo De Iuliis”

Incontri d’Autore

Piera Carlomagno “Nero lucano” (Solferino)

Premio Otowell alla Cultura a La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare

domenica 11 luglio 2021

concerto a Punta Campanella organizzato da Natura in Concerto.

Ripartono in presenza dal 2 al 23 luglio 2021, ogni venerdì, alle ore 18.00, i Venerdì musicali del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli. Per i 4 venerdì di luglio 2021, fino al 23 presso la Sala Scarlatti del Conservatorio, riprenderanno gli appuntamenti dei Venerdì Musicali del Conservatorio napoletano con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Aperture speciali di sera del MANN di Napoli a soli 2 euro

Dall’8 luglio al 16 settembre 2021 il giovedì sera il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si potrà visitare a soli 2 euro con anche tanti eventi.I giovedì del MANN