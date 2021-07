A Positano presentazione dei reperti in CRIPTA IN MOSTRA. A Sant’Agata Francesca Maresca omaggio a Carosone. Al Centro Parrocchiale di Piano Erri De Luca per il suo ultimo libro. Vietri in Scena propone la danza . Positano Mare Sole Cultura alle Agavi Propone Rampini e Tozzi.

Mercoledì 28 Luglio 2021 ore 20:30

Piazza Sant’Agata – Sant’Agata sui Due Golfi – Massalubrense

Città di Massalubrense Assessorato Turismo e Eventi

presenta:

FRANCESCA MARESCA in

Omaggio a RENATO CAROSONE

con

Luigi Belati

Raffaele Mormile

Vincenzo Di Somma

Lello Imparato

Mostra fotografica di Federico Iaccarino dedicata al Maestro Carosone

Audio e Luci Caputo Tecno Sound

Grafica Max Laezza

Syrene Music ringrazia il Sindaco di Massalubrense Lorenzo Balduccelli,il Vice Sindaco ed Assessore Turismo ed Eventi Giovanna Staiano

