Giovanni Di Lorenzo, ex Chieri e Pianura, sarà “made in Sorrento”

Anche il Sorrento avrà il suo Giovanni Di Lorenzo, omonimo del terzino del Napoli e della Nazionale. Si tratta di un centrocampista offensivo classe 2001 che ha già maturato – nonostante la giovane età – una discreta esperienza in D prima ed Eccellenza poi. Di Lorenzo ha completato nel Bisceglie il suo percorso giovanile e poi ha esordito in D a Chieri (Torino) collezionando presenze prima dello stop del campionato 2019/20. Grande protagonista lo scorso anno a Pianura in Eccellenza, fino alle semifinali play-off, ora sbarca motivatissimo in rossonero. “𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝐷 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖. 𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖”.