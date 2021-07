Giorgia Gabriele e Andrea Grilli, hanno pronunciato il loro fatidico “si”

Giorgia Gabriele si è sposata con il suo compagno Andrea Grilli.

La modella, ex di Gianluca Vacchi, ha coronato il suo sogno d’amore con l’imprenditore milanese dopo quattro anni insieme e la nascita del loro primo figlio.

Le nozze si sono celebrate in una lussuosa villa a Viareggio, allestita di tutto punto e alcuni scatti della cerimonia compaiono tra video e foto su Instagram degli invitati, tra cui figura anche Gilda Ambrosio.

La coppia non aveva annunciato platealmente il matrimonio, ma già in passato era stata proprio l’influencer a dichiarare che il loro rapporto era talmente solido da sembrare marito e moglie pur non essendolo ancora. Ed ecco, quindi, che il loro legame è stato suggellato dallo scambio degli anelli, avvenuto nella giornata di sabato 10 luglio.

Un matrimonio in grande stile, immerso nel verde e al quale hanno partecipato gli amici e le persone più care e vicine alla coppia. Si tratta di un evento che va definire ancor di più il rapporto costruito tra la modella e l’imprenditore in anni di condivisione e di vita insieme.

Ad accompagnarli in questo giorno così importante c’è anche la voce di Andrea Bocelli che, infatti, presenziando alla cerimonia ha cantato in loro onore, prima dello scambio degli anelli.