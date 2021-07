Giorgia Cenni a Positano, la conduttrice sky degli Europei in vacanza fra Costa d’ amalfi e Capri, chi è veramente?

Dopo gli Europei di calcio Giorgia Cenni è divenuta praticamente una di famiglia.

La giornalista di Sky Sport, infatti, si è occupata di seguire le partite dell’Italia in questo campionato e i suoi commenti sono sempre interessanti e puntuali.

Ma cosa sappiamo di lei? Nata in Lombardia nel gennaio del 1986, Giorgia Cenni è entrata nell’Ordine dei Giornalisti nel 2016. Dopo aver lavorato qualche anno in diverse emittenti locali è poi riuscita nel 2017 ad arrivare alla PayTV e a Sky.

Inizialmente lavorava come inviata di Sky Sport, mentre successivamente è passata a condurre il telegiornale di Sky Sport 24.

La sua carriera ha fatto poi un ulteriore salto in avanti nel 2018, quando è entrata a far parte di Sky Calcio Show e dimostrando di avere la stoffa della grande giornalista sportiva. Ora dopo averci fatto gioire tutti per la vittoria dell’Italia si sta godendo le vacanze in Costiera amalfitana

Ma chi è davvero Giorgia Cenni?

Ma cosa c’è nella vita di Giorgia Cenni, oltre ad un lavoro che sembra amare profondamente e che sembra regalarle molte gioie? Effettivamente, non abbiamo molte informazioni sulla vita privata della giornalista.

Guardando al suo profilo Instagram si può notare come la quasi totalità dei contenuti ruotino intorno al suo lavoro. Molto riservata su quanto riguarda la sua sfera personale, al momento possiamo solo affidarci a qualche sporadico rumour o vice di corridoio.

Infatti c’è chi pensa che Giorgia Cenni abbia forse una relazione con Riccardo Trevisani, altro famoso giornalista di Sky Sport.

Al momento non abbiamo alcuna conferma, quindi rimaniamo nell’etere del dubbio. Ma per le strade della Città Romantica d’eccellenza qualcuno la ha vista in dolce compagnia….

Foto da instagram