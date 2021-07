Gianluca Fru dei The Jackal a Positano, ironia sui social per Emily Ratajkowski

Positano accoglie Gianluca “Fru” Colucci dei The Jackal, allo stabilimento balneare dei Fratelli Grassi, a Fornillo. La star del web ha pubblicato alcune instastories che non sono sfuggite ad alcuni suoi fan della costiera amalfitana. Nelle storie l’ironia per Emily Ratajkowski, recentemente tornata a Positano in tutto il suo splendore.

Chi è Gianluca Colucci

Gianluca dal 2016 è uno dei componenti del gruppo comico The Jackal. Diplomato con il massimo dei voti all’Istituto Archimede di Ponticelli, Fru ha iniziato facendo video e postandoli sul web, finché il gruppo comico non si è accorto di lui. All’interno dei The Jackal Fru si è subito distinto per la sua simpatia. Insieme ai The Jackal, Gianluca Fru ha preso parte al film del 2017, Addio fottuti musi verdi. Nel corso della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, inoltre, ha vestito i panni di Pierfrancesco Favino e ha dato vita al tormentone GNIGNI.

I The Jackal

I The Jackal sono un gruppo di videomaker nato nel 2005 da un’idea di quattro amici: Francesco Capaldo (in arte Francesco Ebbasta), Ciro Capriello (in arte, Ciro Priello), Simone Russo (in arte, Simone Ruzzo) e Alfredo Felaco (in arte, Alfredo Felco).

I quattro napoletani fondano la società di produzione The Jackal e, l’anno successivo, aprono un canale YouTube (omonimo) in cui iniziano a pubblicare video comici che diventano ben presto virale.