Giallo nella villa dove fu ucciso Versace, trovati due cadaveri nell’anniversario della sua morte Giallo a Casa Casuarina, lavilla di Miami Beach, di fronte all’iconica Ocean Drive, che fu la dimora di Gianni Versace e oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina. All’interno della residenza sono stati trovati due cadaveri, scoperti da alcuni addetti alle pulizie. Le indagini sono in corso e nulla finora trapela su cosa sia realmentea ccaduto. Esattamente 24 anni fa, il 15 luglio 1997, sull’ingresso della villa fu ucciso lo stilista italiano, freddato dai colpi di pistola esplosi dal serial killer Andrew Cunanan. Versace aveva 50 anni. La polizia di Miami Beach ha riferito di aver ricevuto una telefonata dallo staff della Versace Mansion che denunciava la scoperta di due corpi all’interno di una stanza. Sono in corso le indagini per accertare l’accaduto. Non è chiaro se le due morti siano collegate in qualche modo all’anniversario dell’uccisione dello stilista. Nulla dalla polizia è trapelato sull’identità delle vittime e su come sia avvenuta la morte, anche se alcuni media parlano di colpi di arma da fuoco esplosi nella camera. Sulle indagini, comunque, vige il piùs tretto riserbo, anche se l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del duplice suicidio o quella di un omicidio-suicidio. Tesi avvalorate dal fatto che non sarebbe in corso alcuna caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.