Gerardo Russomando: “Maiori, un paese vecchio da aggiornare”. Riportiamo di seguito le parole dell’ex assessore di Maiori, in Costiera Amalfitana, Gerardo Russomando:

A Maiori, ogni anno, il 15 agosto si festeggia S. Maria a mare.

È una festa di popolo e si recita anche una Supplica alla Madonna.

Nel testo dell’invocazione si legge:

“ …… Vedi, Madre premurosa, quante difficoltà di ordine morale e materiale ancora ci angustiano:i frutti della terra e del lavoro non bastano al nostro sostentamento e a quello delle nostre famiglie; a tanti di noi manca ancora il lavoro o la casa o la sicurezza del domani; molti dei nostri cari per procurarsi un pane meno stentato, meno incerto, sono costretti ad emigrare; l’arco re è il bisogno di affermarsi dei nostri giovani si vedono spesso frustrati, o fuorviati”.

È evidente che questa rappresentazione del paese risale agli anni sessanta, oggi la realtà è totalmente diversa.

Tanto per iniziare, in quegli anni del secolo scorso a Maiori nascevano circa 160 bambini all’anno e i figli erano percepiti innanzitutto come un “dono di Dio”.

Tre anni fa, nel 2018, ne sono nati appena 21 e nel 2024, a stento, si riuscirà a formare una sola prima elementare.

E, se è vero che in quegli anni tantissimi giovani effettivamente furono costretti ad emigrare, è vero pure che questa estate tante aziende turistiche del nostro Comune hanno avuto difficoltà a reperire personale indispensabile, anche al di fuori dei confini comunali, per le loro attività.

Inoltre, non bisogna dimenticare che il divorzio, dal 1970, l’aborto, dal 1978, e la fecondazione assistita, dal 2004, in tutta Italia, ed anche a Maiori, sono diventati nuovi “diritti”.

Poi, sempre negli anni sessanta, a Maiori non esistevano negozi di prodotti per animali d’affezione.

Adesso, invece, esistono ed aumentano, ed anche la scaffalatura nei supermercati cresce di giorno in giorno.

Infine, in quegli anni tutte le persone che morivano, dopo il funerale in Chiesa, venivano sepolte.

Oggi la sepoltura, per le persone che muoiono, sta diventando una cosa rara.

Insomma, qualcosa di profondo e’ cambiato certamente.

Percio’, forse, è venuto anche il tempo per un aggiornamento della Preghiera …..