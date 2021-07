Furore / Praiano , a “Gala Maris” da Alfonso a Mare anche la pizza di Leo Palumbo e un grande staff

Furore / Praiano , Da Alfonso a Mare , il ristorante si chiama “Gala Maris”, oltre allo chef Del Sorbo, abbiamo anche il grande pizzaiolo Leo Palumbo, ex Pesce d’Oro ad Amalfi, Emilio Del Sorbo, nipote dello chef, Francesco Ruocco, Lorenzo Grandi (nella foto ) Ovviamente dietro le quinte, i veri protagonisti, la famiglia , con le nuove generazioni che ti portano sempre persone valide, che porta avanti questo ristorante e albergo alla “Praia” il cuore della Costiera amalfitana, fra Positano e Amalfi .

Incastonato nel mezzo della Praia di Praiano, anche se il borgo appartiene al comune di Furore, “Alfonso a Mare” nasce come albergo: un luogo del cuore per clienti e pescatori che dal 1954 vi fanno ritorno. Con Don Alfonso Fusco, suo figlio Luca ed il resto della famiglia, la storia non si ferma ma continua, focalizzandosi sulla capacità di adoperare il pescato locale con estrema semplicità e competenza, per un prodotto che non deve mai perdere il sapore del mare. Il ristorante ha una propria identità, distinguendosi con il nome di “Gala Maris”, una chicca dove i sapori tradizionali si mescolano alla creatività e all’innovazione. Ovviamente i prodotti utilizzati fanno da protagonisti dove a trionfare è il pesce. Da assaggiare in riva al mare, le linguine a limone con battuta di gambero rosso ma anche la pizza!

Via Marina di Praia, 6

Tel. 089 87 4091 / 089 87 4161

Orari apertura ristorante : pranzo 12:30/16.00 – cena 19:00/22:00

www.alfonsoamare.it

info@alfonsoamare.it