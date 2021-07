Furore, al Fiordo la Guardia Costiera sequestra attrezzattura da spiaggia

Furore. Nella giornata di ieri la Guardia Costiera è intervenuta al Fiordo per delle operazioni di controllo in seguito alle quali ha sequestrato circa 60 lettini ed ombrelloni destinati al noleggio. L’attrezzatura era custodita in un locale di proprietà comunale ed è risultata appartenere al gestore dell’arenile della foce del torrente Schiato il quale ha cercato di giustificarsi asserendo di essere affetto da problemi deambulatori e di riporre il materiale nel locale in questione per motivi di praticità essendo materialmente più vicino alla spiaggia.