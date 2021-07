Francesca Monte, la bellezza salernitana innamorata di Costa d’Amalfi e Sorrento lancia il singolo “Vertigo”

Francesca Monte è la stella salernitana che sta per rilasciare il nuovo singolo “Vertigo”, dopo gli importanti successi riscontrati con “Little girl” e “Boy”. La traccia, in uscita oggi su tutte le piattaforme streaming digitali, è un altro piccolo tassello che andrà ad inserirsi nella sua carriera, che iniziò nel 2013 quando prese parte a The Voice of Italy, il talent show musicale di Rai Due, entrando nella squadra di Noemi.

Sin dalla giovanissima età è sempre stata attratta dal mondo della musica mostrando un talento innato per il canto e per la composizione. Comincia da piccolissima a studiare pianoforte e questo la aiuterà molto nella composizione dei suoi pezzi sia a livello testuale che musicale.