Formula 1 – Gp di Gran Bretagna. A Silverstone nonostante le “difficoltà”ed una grande Ferrari, vince Hamilton.

Fuori subito Verstappen , nonostante una penalità ed un Leclerc in palla, superato all’ultimo giro, il campione del mondo in carica si aggiudica il GP di casa.

Silverstone – Senz’altro un Gran Premio di altri tempi, quello disputatosi oggi sullo storico circuito del Northamptonshire. Una gara emozionante e ricca di colpi di scena che ha visto Lewis Hamilton protagonista sin dai primi giri. Quando dopo un contatto alla Copse con Verstappen, l’olandese è finito , con un grosso botto contro le barriere distruggendo la sua Red Bull che al momento era in testa. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota olandese. Successivamente, dopo una penalità di dieci secondi, il duello a distanza con un Leclerc molto in forma con la sua Ferrari, il britannico della Mercedes ha strappato, soltanto al 50°’giro, la prima posizione al pilota della Ferrari. Per la prima volta la griglia di partenza è stata stabilita con la Qualifica Sprint Race che ha visto partire in prima fila Verstappen con la Red Bull affiancato dalla Mercedes di Lewis Hamilton. In seconda fila l’altra Mercedes di Bottas affiancato dalla Ferrari di Leclerc; in terza fila le Mc Laren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, seguiti da Alonso (Alpine),Vettel (Aston Martin), Ocon (Alpine), Carlos Sainz con l’altra Ferrari, Gasly (Alpha Tauri), Russell (Williams) penalizzato di tre posizioni a causa dell’incidente con Sainz; Settima fila per l’Alfa Romeo di Raikkonen affiancato da Stroll (Aston Martin); seguono Giovinazzi (Alfa Romeo), Tsunoda (Alpha Tauri), Latifi (Williams), Schumacher (Haas), Mazepin (Haas) ed infine la Red Bull di Sergio Perez dai box causa cambio di alcune componenti alla vettura. Lo storico tracciato, lungo 5,8 chilometri, fu ricavato da un vecchio aeroporto ed ha visto disputarsi il GP di Gran Bretagna fin dalla prima gara valida per il Campionato di Formula 1 nel 1950. Un circuito molto tecnico e veloce caratterizzato da 18 curve ,alcune delle quali molto secche che si succedono in sequenza e da percorrere in piena velocità come le famose: Maggots,Becketts e Chapel. Tutti con gomme medie tranne Perez che dai box parte con gomma hard.

Partenza alle 16,04 con un Verstappen subito in fuga seguito da Hamilton mentre un Leclerc in palla supera Bottas e si piazza in terza posizione. I primi due giri sono caratterizzati dal duello tra Verstappen e Hamilton fin quando alla Copse a seguito di un contatto tra i due, l’olandese esce di pista e va a sbattere rovinosamente contro le barriere. Monoposto completamente distrutta, pilota fortunatamente indenne e subito sottoposto a controllo medico. Nel frattempo la Ferrari di Leclerc in testa alla gara.A seguire i commissari decidono per la bandiera rossa con gara momentaneamente sospesa in attesa che vengano riparate le barriere colpite dalla monoposto di Verstappen. Charles Leclerc ripartirà davanti a tutti quando riprenderà la gara. Lewis Hamilton investigazione per il contatto che ha portato all’incidente con Max Verstappen. Si riprende alle 16:42 con in testa Leclerc; 2. Hamilton; 3. Bottas; 4. Norris; 5. Ricciardo; 6. Vettel; 7. Alonso; 8. Sainz; 9. Raikkonen; 10. Ocon; 11. Stroll; 12. Gasly; 13. Giovinazzi; 14. Russell; 15. Tsunoda; 16. Schumacher; 17. Latifi; 18. Mazepin; 19. Perez. Alla ripartenza Leclerc mantiene la prima posizione. Norris supera Bottas in terza posizione. Subito Sebastian Vettel finisce nella ghiaia mentre Sainz guadagna la settima posizione. Intanto dieci secondi di penalità per Lewis Hamilton che sconterà al primo pit stop. Al 7° giro più veloce per Hamilton con 1:32.738. Al 13° giro Sergio Perez supera Antonio Giovinazzi e si porta in 12a posizione. Il messicano è ora a caccia di Pierre Gasly e Kimi Raikkonen in lotta tra loro per la decima piazza. Il 17° giro vede Lewis Hamilton con meno di un secondo di svantaggio da Leclerc, il britannico adesso può utilizzare il DRS, ma la Ferrari del monegasco, risolti alcune problematiche la motore, risponde e allunga di n uovo su Hamilton. La Ferrari è in giornata e si vede al 20° con il giro più veloce con 1:31.985. il 24° giro registra il sorpasso di Norris su Alonso. Al 28° giro pit-stop per Lewis Hamilton che sconta anche i dieci secondi di penalità, che rientra in pista alle spalle di Norris in quinta posizione. Al 29° giro rientra ai box anche Saiz ma con un pit stop che dura oltre 12 secondi,per il bloccaggio della ruota anteriore sinistra. Sesto posto al rientro in pista per lo spagnolo. Al 30 giro rientro anche di Leclerc che riesce a mantenere poi la prima posizione con sette secondi di vantaggio su Bottas. Al 35°, dopo aver superato Norris., Hamilton si avvicina al compagno di squadra Bottas piazzandosi a 9 secondi dal leader Leclerc. Al 41°giro ordini di scuderia in Mercedes, con Bottas che si sposta e fa passare Hamilton. Il britannico ora è a 7,7 secondi da Leclerc. Al 48° giro Leclerc ed Hamilton iniziano a superare i primi doppiati. Ora soltanto 3,3 secondi dividono i due di testa. Al 50° giro Hamilton attacca e supera Leclerc. La Ferrari non riesce a rispondere alla Mc Laren che subito allunga. Al 52° giro Lewis Hamilton vince il GP della Gran Bretagna a Silverstone davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e al compagno di squadra Bottas.POrimo podio stagionale per Leclerc mentre Sainz con l’altra Ferrari si piazza al sesto posto causa l’inconveniente ai box. Gran bella giornata per la Ferrari. Prossimo appuntamento domenica 1 agosto con il GP di Ungheria. – 18 luglio 2021 – salvatorecaccaviello.

Ordine di Arrivo.

LA CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 185 Lewis Hamilton 177 Sergio Perez 104 Lando Norris 113 Valtteri Bottas 108 Charles Leclerc 80 Carlos Sainz 68 Daniel Ricciardo 50 Pierre Gasly 39 Sebastian Vettel 30 Fernando Alonso 26 Lance Stroll 20 Esteban Ocon 14 Yuki Tsunoda 10 Antonio Giovinazzi 1 Kimi Raikkonen 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0 George Russell 0 Nicholas Latifi 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI