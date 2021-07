Folgore Massa U12 vice campioni della Coppa Italia

Finisce con una sconfitta di misura 2-1 il cammino dei nostri campioncini nella Coppa Italia Under12 S3. Aiello Giammario, Antonucci Guglielmo, Coppola Salvatore, Gargiulo Luca, Pezzi Cristian, Staiano Antonio. All. Rosa Parlato: questi i nomi dei ragazzi che si sono dati battaglia con i coetanei dello Sporting Portici in una manifestazione dove è da esaltare il grandioso spirito di sacrificio con il quale ci si è allenati in palestra fino a Luglio inoltrato! Merito al nostro responsabile tecnico del settore giovanile Paolo Gargiulo che con passione continua ad irrorare le radici per fare sbocciare i migliori frutti per il nostro futuro!