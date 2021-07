Flaica Club Napoli: dichiarato lo sciopero presso l’ indotto pulizie della Questura di Napoli

FLAICA CUB Napoli: dichiarato lo sciopero presso l’indotto puliziedella Questura di Napoli

La FLAICA CUB Napoli, dichiara che Il giorno 20 Luglio 2021 gli addetti alle pulizie della questura di Napoli, incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro. Nonostante le nostre tante richieste di essere sentiti ad oggi continua la mancata convocazione della prima fase della procedura di raffreddamento della ATI (Romeo Gestioni mandataria e l’Azienda SAP), per discutere delle diverse irregolarità più volte denunciate. Uno sciopero indetto in quanto i lavoratori della Flaica Cub, i quali essendo dei lavoratori storici ventennali con contratti Full/Time, si sono ritrovati con delle riduzioni orarie lavorative vergognose. Basti pensare che ad oggi si trovano a lavorare con contratti sotto le 14 ore settimanali, con un salario da fame. Paradossalmente quello che gli e stato aumentato è solo il carico di lavoro. Tutto questo nel più ampio silenzio delle altre O.S. presenti presso l’appalto.

Lo sciopero indetto dalla Flaica Cub viene indetto per il miglioramento della qualità del lavoro, un salario dignitoso, un controllo da parte degli enti competenti per far sì che le aziende rispettino il capitolato di appalto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro visto che le pubbliche amministrazioni elargiscono milioni di euro alle imprese che si aggiudicano gli appalti, chiediamo la stabilizzazione delle ore attualmente fatte veramente, visto che si ricorre allo straordinario giornaliere sistematico.

La Flaica Cub nei mesi scorsi ha chiesto in diverse occasioni di far effettuare le visite mediche e di consegnare il DPI ai lavoratori, visto che ne erano sprovvisti dal cambio

appalto avvenuto in data 1 Agosto 2020, l’azienda SAP ha provveduto sommariamente ad effettuare le visite sanitarie solo ai lavoratori iscritti alla Flaica Cub e consegnato un DPI non a norma, materiale che giustamente dopo neanche 2 mesi si e deteriorato. Come O.S. ci chiediamo come mai possono accadere queste gravi irregolarità a danni dei

lavoratori nei palazzi dove la legge la dovrebbe fare da sovrana?. Il giorno 20 Luglio 2021 i lavoratori delle pulizie manifesteranno in Sit-in dalle 10.00 alle 13.00 presso la sede della

Prefettura di Napoli