Firmato protocollo di intesa tra la Marina militare ed Eni.

Oggi, alle 11, nel salone dei Marmi di Palazzo Marina a Roma, è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Marina militare ed Eni – dall’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Marina militare, ed il dottor Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni.

Il protocollo è finalizzato a consolidare le sinergie già in atto tra le Parti per garantire da un lato la “sicurezza marittima”, intesa nel senso più ampio, e dall’altro lato, a realizzare un’ampia collaborazione a supporto del potenziamento della sicurezza energetica a protezione degli interessi nazionali in campo marittimo.

In particolare, la Marina militare, fornirà supporto ad Eni tramite il concorso all’attività di vigilanza nello specifico settore della subacquea e dell’idrografia, sull’impiego ottimale delle risorse della piattaforma continentale.

Il protocollo contribuirà anche a rendere l’ambiente delle piattaforme di estrazione degli idrocarburi offshore, più familiare per la Marina militare, consolidando, nel contempo, le sinergie già in atto tra le due Parti.