A Minori in Costiera amalfitana non si può trovare posto migliore dell’ “Otium” di Ennio Cavaliere come sinonimo di ospitalità e buen retiro dei Vip e delle bellezze mozzafiato come Antonella Fiordelisi fisico statuario e intelligente instagrammer di casa qui da Salerno e a quanto pare si è ripresa splendidamente dal tradimento di Francesco Chiofalo, anche se era senza Akash Kumar indicato come suo findanzato, e si professa single, una single molto appetibile….

Non è mancata Vladmir Luxuria e questa sera Lino Banfi per questo luogo di relax che Ennio Cavaliere con Maria Pia Apicella ha realizzato in costa d’ Amalfi. L’unico centro di termale e di bellezza su una spiaggia della Costa d’ Amalfi, saune, terme, vasca idromassaggio e mare, un bell’esempio di resilienza a questo periodo . Luogo adatto per l’addio al nubilato, molto amato dalle donne, quelle belle in particolare… Addirittura ne ha parlato anche la Rai come potete vedere nella diretta con Barbara Di Palma