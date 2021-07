Finisce ai rigori Italia-Spagna, gli azzurri volano in finale

Si è decisa ai calci di rigore la prima finalista di Euro 2020. Dopo 120’ di battaglia, Italia e Spagna terminano sull’1-1 il tempo regolamentare. Un primo tempo di sofferenza, nella ripresa gli Azzurri passano in vantaggio con un gran gol di Chiesa al 60’. Le Furie Rosse pareggiano all’80’ con una rete di Morata, sempre troppo criticato e addirittura minacciato in questi europei per gli errori commessi. Nei supplementari gol annullato (giustamente) per fuorigioco a Berardi. Ai rigori sbagliano Olmo e Morata per la Spagna, Locatelli per l’Italia ma segnano Belotti, Bonucci, Bernardeschi e Jorginho e l’Italia vola in finale!