Finale Wimbledon per Matteo Berrettini del team Capri Watch e si entra nella Storia. Silvio Staiano CEO di Capri Watch ci ha visto giusto a quanto pare e domenica 11 luglio entrerà nella Storia dello Sport italiano, nel pomeriggio la sfida di Wimblendon, risultato incredibile, poi quella calcistica .

L’Italia alla conquista dell’Inghilterra. Ormai tutti siamo in attesa della finale di Wembley di domenica sera in cui la Nazionale di Mancini punterà a sconfiggere i padroni di casa per portarsi a casa l’Europeo di calcio.

Un risultato forse ancora più prestigioso potrebbe esserci per Matteo Berrettini punterà a conquistare l’erba di Wimbledon. Il tennista del team di Capri Watch è, infatti, il primo italiano di sempre a giocare una finale dello slam inglese.

Berrettini, 25 anni, romano, ha battuto poco fa il polacco Hubert Hurkacz in 4 set 6-3 6-0 6-7 6-4 e adesso aspetta il rivale al quale contendere il trofeo. A sfidarlo domenica sarà il vincente dell’altra semifinale tra Novak Djokovic, numero 1 al mondo e logico favorito, e il canadese Shapovalov, testa di serie n. 10.