“Experience Marketing, un’avventura chiamata Salento” un libro di Carmen Mancarella

Il Salento è un territorio affascinante in cui si alternano alte scogliere e lunghe distese di sabbia bianca, offrendo contemporaneamente la possibilità di visitare città d’arte dal ricco patrimonio artistico e storico. Dal turismo balneare a quello culturale ed enogastronomico il passo è breve, il turismo trova in questo luogo terreno fertile per una vacanza ideale. Il Salento è stato raccontato nel libro appena pubblicato della giornalista salentina di Carmen Mancarella, direttrice della rivista “Spiagge” che il 5 giugno 2001 ha registrato il magazine al Tribunale di Lecce, mentre il primo numero è uscito il 15 luglio dello stesso anno (www.mediterraneantourism.it). Sono dunque trascorsi venti anni ! Una data che non poteva passare sotto silenzio. Carmen Mancarella si è formata alla dura scuola della cronaca nera, da cui ha avuto importanti insegnamenti. Ha poi deciso di occuparsi di promozione del suo meraviglioso territorio, il Salento, di cui era ed è perdutamente innamorata. «Invece che realizzare una prevedibile edizione della mia rivista con le pagine più belle, che pure ci sarà, ho pensato di scrivere un libro, perché un libro è per sempre! », ha dichiarato Carmen Mancarella. Il libro analizza il contesto storico in cui il quindicinale di turismo, attualità ed economia “Spiagge” è nato: anni di grande fermento, i primi anni del 2000, in cui gli amministratori, guidati dal presidente della Provincia di Lecce, Lorenzo Ria , di cui nel libro vi è un prezioso contributo, parlavano per la prima volta di marketing territoriale ed erano spinti da un grande desiderio di far conoscere al resto d’Italia e del mondo, il Salento, ripercorrendo le scelte fatte dai principali protagonisti fino ai nostri giorni, con l’importante ruolo assunto oggi dalla Regione Puglia. Nel corso di vent’anni le pagine del giornale, dove venivano sviluppati di volta in volta itinerari tematici sul Salento (Città Messapiche, Bizantine, Città del Vino..), si sono trasformate in viaggi aperti ai giornalisti provenienti da tutta Italia e dal resto d’Europa perché i giornalisti potessero conoscere in prima persona la bellezza del Salento e farne esperienza! Da qui nasce l’Experience Marketing che la giornalista ha attuato, realizzando in soli 13 anni ben 65 educational per giornalisti, con l’aiuto di enti pubblici e privati. «La mia gente, i salentini – commenta la giornalista – mi hanno fatto sempre emozionare perché mi hanno dato sempre di più di quello che io chiedevo. A spingermi a premere il pedale della promozione è stato il desiderio di creare una terra più ricca per i nostri figli, una terra ricca di opportunità dove l’emigrazione non dovrà essere un obbligo per i nostri figli, ma una scelta». Venendo al nuovo libro, scritto da Carlo De Giorgi, la Mancarella così lo definisce:« Il libro è pazzo come me, ci sono le recensioni già incorporate! Non tanto su quello che ho scritto, ovviamente, ma su quello che ho fatto e che ancora farò. Mi hanno scritto imprenditori, rappresentanti del mondo delle istituzioni, giornalisti che hanno conosciuto il Salento (e anche la Calabria) nei miei viaggi stampa. I loro commenti mi hanno emozionata e mi hanno incoraggiata a non mollare. Ho voluto ospitare il loro punto di vista anche per avere un incoraggiamento ad andare avanti e un caldo abbraccio. Spiagge mi ha permesso di approfondire la conoscenza dei territori. Mi ha aiutata a varcare anche i confini regionali, promuovendo la Calabria, un’altra terra che adoro. Nuove sfide ci attendono. E noi abbiamo voglia di innamorarci ancora». La prefazione del libro è di Ada Miraglia, direttrice commerciale della prestigiosa catena alberghiera CDSHotels; con l’aggiunta di postfazioni dirette ad illustrare il testo a cura: del direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino; del presidente di Cantine Due Palme, Angelo Maci e di Michela Colombo, già caporedattrice di Bell’Italia. In controcopertina una bellissima cartolina di Auguri realizzata dal consigliere provinciale Fernando Leone, già sindaco di Guagnano nelle Terre del Negroamaro.

Scheda del libro: Mancarella editore – Pag. 160 – Euro 19,00 – Si può richiedere per w.a. al numero 328 1397133

Harry di Prisco