Il fine settimana parte con una grande manifestazione, giunta al suo ennesimo appuntamento, presso Villa Fiorentino, Sy Art inaugura stasera venerdi 16 luglio 2021 alle 18.00. La lungimiranza di Gaetano Milano, direttore, e di Leone Cappiello gallerista d’arte internazionale e con Rossella organizzatrice, convergeranno a Sorrento artisti provenienti da tutta Europa. E poi tanti altri eventi da scegliere e vivere da protagonisti e non farseli raccontare.

16 luglio 2021 Villa Fiorentino inaugura SyArt Sorrento Festival 2021

Venerdì 16 – Vietri in Scena (Villa Comunale)

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA

(in collaborazione con Francesca Taviani)

Andrea Maddalena -Flauto

Laura Cozzolino -Pianoforte

Vincenzo Iovino -Violino

Miriam Campobasso -Violino

Francesca Senatore -Viola

Alessandra Ercolani –Violoncello

Programma

Wolfang Amadeus Mozart:Quartetto in re maggiore K 285 per flauto e archi;

Robert Schumann: Quintetto in mi b maggiore op 44 per pianoforte e archi.

RAVELLOFESTIVAL SABATO 17 LUGLIO Il quinto appuntamento del cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad, dà spazio ad una delle migliori realtà musicali del territorio: l’ Orchestra Filarmonica di Benevento OFB che, dopo l’ottimo debutto dello scorso anno, torna sul Belvedere di Villa Rufolo.

Sul podio, Fabio Biondi, una delle figure più interessanti del mondo musicale italiano.

Direttore e violinista è il fondatore del complesso “Europa Galante” che nel giro di pochissimi anni, grazie anche ad un notevolissimo successo discografico, è diventato uno degli ensemble specializzato in musica antica più famoso e premiato in ambito internazionale.

Biondi, negli anni, ha collaborato e collabora con Orchestre come quella di Santa Cecilia, dell’Orchestra da Camera di Rotterdam, del Mozarteum di Salisburgo, della Mahler Chamber Orchestra, etc.

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven

Die Geschöpfe des Prometheus (Le creature di Prometeo), op. 43

Ouverture

Robert Schumann

Concerto in La minore per violino, op 129. Trascrizione dal concerto in la minore per violoncello e orchestra opus 129

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Sinfonia n. 1 in do minore per orchestra, op. 11 (MWV N 13)

SABATO 17 LUGLIO – ore 20.30 vILLA fIORENTINO ANTONELLO CASCONE presenta “IL NOSTRO CONCERTO” – ingresso libero

19:00 – – Conferenza “Veni, Vide, Vince” su Mons. Giuseppe Giustiniani, Filosofo e Vescovo di Sorrento – Congregazione dei Servi di Maria: Sorrento

DOMENICA 18 LUGLIO – ore 20,30 Villa Fiorentino

GIGI FINIZIO in “LA CANZONE NAPOLETANA E CARUSO” (a cura della SCABEC SpA) – serata ad invito

18 luglio:VICOLI IN ARTE Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Nocelle.

-Villa Fondi con Ciro Ferrigno e il suo gruppo per Dante a 700 anni. con la Pittrice Angela Vinaccia

CASERTA UN ESTETE DA RE SUNDAY, JULY 18, 2021 AT 9:15 PM -Jordi Bernàcer dirige l’Orchestra del Teatro di San Carlo a Un’Estate da RE

Lunedi 19 luglio

“Quarta Mafia” di Antonio Laronga ci racconterà la mafia foggiana, una delle più feroci. Se ne parlerà con il senatore della commissione parlamentare Antimafia Marco Pellegrini, con le domande del cronista Dario Sautto del Mattino.

Lunedì 19 luglio 2021 ore 20,45 Cattedrale di Vico Equense

concerto con Docenti ed allievi della Masterclass di Musica da camera

della Penisola sorrentina/Castellammare di Stabia

Docenti:

Dora Cantella (pf), Cyril Geestem(vl), Marika Lombardi(ob)

Laura Minguzzi (Fl), Francesco Solombrino (vl e vla)

Dalla Masterclass di Anacapri:

Veronika Koprivika(pf) e Johan Stern(vlc)

In programma brani di Antonio Vivaldi, Jean B. Loeillet, Gerald Finzi, Antonio Ciacca (anteprima) e Antonin Dvorak.

Lunedì 19 Luglio alle ore 18.30 si terrà l’evento “Aspettando… il Mio San Marzano”, presso Villa Maria Grazia in via Villa Venere a Sarno (SA)

Lunedì 19 Luglio 2021 alle ore 18.30, presso Villa Maria Grazia in via Villa Venere a Sarno (SA), immersa in ben sette ettari di filari di pomodoro San Marzano con vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, si terrà l’evento “Aspettando… il Mio San Marzano”

𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐝𝐝𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢: 𝐜𝐡𝐞𝐟, 𝐩𝐢𝐳𝐳𝐚𝐢𝐨𝐥𝐢 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐚𝐝𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢@𝐥𝐚𝐛𝐮𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚𝐯𝐨𝐥𝐚.𝐨𝐫𝐠 𝐨𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 𝐚𝐥 𝟑𝟗𝟐𝟗𝟎𝟗𝟗𝟕𝟓𝟎.

Lunedi 19 villa fondi 20.30 ore Comandante Arma