EVENTI DI OGGI SABATO 31 LUGLIO 2021. Stasera che facciamo?

Le proposte di Positanonews per un fine settimana all’insegna dell’arte , della cultura e della musica, basta scegliere e andare.

SABATO 31 LUGLIO 2021

–Positano Sud Medina Quartet – Concerto. Scala Leoni Spiaggia Grande. Piccolo cambio di location per due dei nostri eventi:

” Lacrime d’ammore” – Spiaggia grande – Positano, dalle ore 20:30 di sabato 31 luglio

– Massa Lubrense , alla ricerca della valle perduta – Ore 16.30 NORMAN DOUGLAS La malìa della Terra delle Sirene

Percorso – Termini (Piazza S. Croce) – Via della Campanella – Cercito – Uallariello – S. Costanzo (sosta c/o la cappella) – Via S. Costanzo – Piazza S. Croce. Distanza: km 3,5 Tempo di percorrenza: h. 3 Dislivello: m. 250 Difficoltà: medio – alta

–Sorrento libro di Coco Chanel al chiostro di San Francesco 19.30

–Villa Fiorentino, seconda serata di BEHAPPY BESPEAK , degustazioni e musica

–Villa Fondi alle 20.30 Maurizio Aiello memorial concerto

–Abbazia di Crapolla, località San Salvatore , Vico Equense, Concerti al tramonto quartetto d’archi del San Carlo

–Ravello Festival serie di concerti gratuiti . alle 18.30

Al #RavelloFestival tre giorni di musica da camera con le formazioni dell’ Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Comincia con un itinerario di cinque concerti con alcune delle formazioni da camera, la collaborazione 2021 tra il Ravello Festival e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, protagonista l’11 agosto del Concerto all’Alba, l’evento più atteso dell’estate della Città della Musica.

In quartetto d’archi o d’ottoni, in duo o quintetto o ensemble, i giovani talenti della Cherubini animeranno, tra il #30luglio e il #1agosto, alcuni dei luoghi simbolo di Ravello: la Sala dei Cavalieri di VILLA RUFOLO – RAVELLO ai piedi della Torre Maggiore, le chiese di Santa Maria a Gradillo e di San Giovanni del Toro e, non da ultimo, gli affascinanti spazi dei Giardini del Monsignore.