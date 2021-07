Oggi 29 luglio 2021:

alle ore 18.00 presso il Museo San Francesco di Sorrento coferenza del Prof D’Agostino.

alle 20.00 Villa Fiorentino concerto per la sensibilizzazione dei disabili

alle 20.00 Ravello Festival Omaggio a Caruso

alle 20.30 Villa Fondi concerto pianoforte a quattro mani

alle 20.00 Frazione Ponte di Agerola borgata in festa

29-30 Luglio 2017

La nostra comunità parrocchiale è lieta di invitarvi alla seconda edizione di “Borgata in festa”. Due imperdibili serate all’insegna del buon cibo e del puro divertimento.

Sabato 29 Luglio h 20:00 vi sarà l’attesissima Sagra della Pennetta con la coinvolgente “Fisarband” in concerto!

Domenica 30 luglio alle h 19:00 vi sarà la processione del nostro Protettore San Nicola di Bari presso tutta la Borgata Ponte di Agerola.

Al ritorno del Santo di Smirne vi sarà la Santa Messa, dopo assisteremo all’esibizione dei “Carioca Band”, un divertentissimo complesso musicale che ci farà cantare e ballare. Durante la serata saranno preparati caldi panini con la salsiccia e affettata fresca anguria!

Il nostro obiettivo è quello di vedere tanti sorrisi sulla bocca di tutti, divertimento e unione per una giusta causa il rifacimento del tetto della nostra Chiesa. L’unione fa la forza, un grazie di cuore anticipato a tutti quelli che contribuiranno affinché tutto ciò si realizzi!

Siete tutti invitati!!

Menù della sagra:

– Antipasto contadino ( caponatina con deliziosi pomodorini e girella di fiordilatte farcita)

– Bis di pennette: alla siciliana e alla lardiata

– Soffice panino con scamorza ripiena alla piastra

– Sfogliatella Napoletana

– Acqua e vino.

Informazioni utili:

Le auto potranno essere parcheggiate in zona casa comunale o cimitero. Poche centinaia di mt dalla zona interessata.

29 LUGLIO 2021 villa fiorentino

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno la Fondazione Sorrento è lieta di ospitare all’ interno del cartellone estivo Summertime “Le corde dell’Anima II edizione: Giovani Artisti in Concerto” Concerto per flauto, violino e chitarra di giovani musicisti del Lazio

a cura dell’ Associazione Culturale Musicale Neos Kronos,

Dir. Artistico Stefano Spallotta.

Anche per questa edizione il concerto sarà preceduto da alcune riflessioni sul tema della disabilità.

L’appuntamento è per il 29 luglio alle ore 20.00 a Villa Fiorentino , ingresso libero