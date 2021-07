Europei, El Mundo offende e infiamma Italia-Spagna

Con il titolo “La solita Italia”, l’articolo scritto da Ricardo Colmenero e pubblicato su El Mundo fa infiammare il match di stasera Italia-Spagna, valevole per le semifinale degli Europei. Tanti luoghi comuni ed offese alla squadra e alla nazione, a partire dalla descrizione di Chiellini e Bonucci, dipinti come “due ragazzi in giacca e cravatta, rasati male e con le palpebre cadenti, che ti piantano le mani sul petto in un ristorante vuoto con le tovaglie a quadretti. Così da non far avvicinare nessuno a Donnarumma, o al tipo con il garofano all’occhiello che mangia da solo un piatto di spaghetti”. E ancora: “Non sono tipi abituati a vincere le partite. Sono ragazzi abituati a partecipare a funerali di vittime di crimini commessi da loro stessi per porgere le condoglianze . Che Dio ci accolga da confessati”. Un ritratto alla “Gomorra” tanto per intederci. Colmenero non si risparmia neanche Immobile che, nella partita contro il Belgio sarebbe stato antisportivo.

Immobile re delle sceneggiate

Si passa poi a Immobile, di cui si tira in ballo la simulazione contro il Belgio: “Sta agonizzando a terra per una ferita che sembra mortale, e miracolosamente si riprende per festeggiare il gol di Barella. Sicuramente si è trattato dell’opera di San Gennaro, che Alan Shearer – commentatore inglese – ha definito “patetica” soltanto perché gli anglicani non adorano i santi”. Sempre in tema di centravanti, c’è spazio addirittura per un ricordo di Totò Schillaci e di una sua minaccia – “Ti faccio sparare” – a un avversario durante una partita nel 1990: “Appena finita la carriera di calciatore, l’idea migliore che gli è venuta è stata quella di recitare in una serie televisiva interpretando un boss mafioso”.

la Uefa ha stimato il possibile numero di spettatori presente questa sera a Wembley. Previsti circa 11mila tifosi italiani e 9mila sostenitori spagnoli. In ogni caso non è possibile stabilire un numero esatto per ciascuna delle due tifoserie considerando che la quota restante di biglietti è in vendita libera e destinata ad un pubblico generico. Il dato sulla vendita complessiva verrà fornito nel pomeriggio”Gli italiani hanno sempre quel pizzico di esperienza in più, sanno giocare e gestiscono sempre molto bene i piccoli dettagli in questo tipo di partite”. Sergio Ramos, il grande assente della Spagna a Euro 2020, parla così della semifinale che martedì sera vedrà l’Italia e le Furie Rosse sfidarsi a Wembley. Il difensore, 180 presenze e 23 reti con la sua nazionale, ha ammonito nel corso di un’intervista alla Uefa i suoi ex compagni sulle difficoltà che comporterà la sfida agli Azzurri di Mancini.